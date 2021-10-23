نميمة الفن: صافيناز بوصلة رقص فاضحة .. هزة الصدر العارم تفضح المستور ..اتفرج

فنون - كتب امير التهامي في السبت 23 أكتوبر 2021 05:05 مساءً - نشرت الراقصة الأرمنية ​صافيناز​ مقطع فيديو أثناء تقديمها وصلة رقص، وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

وطرحت صافيناز سؤالاً لمحبيها قائلة :”أحببتم الراقصة أم لا”.

الفيديو أظهر حجم صدر صافيناز الكبير، بحسب متابعيها، مشيرين إلى أن جسدها تغير كثيراً في الآونة الأخيرة، وفي كل إطلالة لها تختلف عن سابقتها.

من ناحية أخرى، لم يبخل متابعو صافيناز في التعبير عن حبهم لها، وفي رصد للتعليقات جاء فيها :”كيوت مهضومه وبتعقدي كتير بحبك اوي”، “عسوله بجنني قمر بيبي”، “بحبك يا صوفي”.