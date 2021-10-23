نميمة الفن: فضيحة لـ صافيناز .. الفستان اتزحلق من فوق واتكشف المستور ..اتفرج

فنون - كتب امير التهامي في السبت 23 أكتوبر 2021 07:11 مساءً - تعرضت الراقصة الاستعراضية صافيناز لموقف محرج للغاية وذلك بسبب تزحلق فستانها عند منطقة الصدر مما أدى لكشف منطقة الصدر بالكامل.

نشرت صافيناز فيديو لها على انستجرام خلال تجمعها مع عدد من أصدقائها وصديقتها الراقصات وكانوا يرقصون جميعهم على أغاني مختلفة.

بدء الرقص على أغنية عود البطل والذي كان الدور الأبرز في الرقص لأصدقاء صافيناز، وبعد ذلك كانت أغنية يا حبيبي لمحمد رمضان.

وتسببت الأغنية في حالة من الجنون لصافيناز حيث بدأت في الرقص بطريقة مثيرة وغريبة في نفس الوقت فبدأت في تحريك صدرها بطريقة سريعة مما أدى لوقوع الفستان من أعلى كاشفًا عن كل شيء.

تكرر الموقف أكثر من مرة وفي كل مرة سيطرت صافيناز على الأمر بتعديل وضع ملابسها والعودة للرقص مرة أخرى.