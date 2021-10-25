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نميمة الفن: سما المصري تتخطى الحدود وتضع هذا الشئ بفمها واللبن على لسانها ومتابع :ايه القرف ده ..اتفرج

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فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 25 أكتوبر 2021 12:09 مساءً - أشعلت الراقصة الاستعراضية، سما المصرى ، مواقع التواصل الاجتماعى بصورة جديدة لها نشرتها بحسابها على “انستجرام”،وهي تؤدي بعض الحركات الراقصة بـ” العصا”.
وتظهر “سما” في الصورة وهي بقميص نوم أحمر شفاف يظهر جسمها بالكامل ، وظلت تصور نفسها على انغام اغنية مستنياك .

وعلقت سما على الصورة قائلة : محدش تاني يقولي الحسي ايس كريم في اللايف….
صوره من لايف اللوبس لايف امبارح الاحد لما طلبوا مني في التحدي بعد ماغيرت هدومي اني الحس ايس كريم ابقوا اطلبوا طلبات معقوله والنبي
اشوفكم لايف النهارده عليه لايف ١١ بالليل بس حملوا البرنامج والرابط بتاعه هنا في الاستوري وتابعوني واسمي عليه هو:
Sama El Masry
واشتركوا في نادي جوه النادي عشان مفاجاه شهر رمضان.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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