نميمة الفن: بفستان قصير.. سما المصري تمسك خيار بيدها وتعلق: “أنتوا خيارة وأنا خيارة” ..اتفرج

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 25 أكتوبر 2021 12:09 مساءً - نشرت سما المصري، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، فيديو لها وتوجه فيه رسالة لجمهورها وهي تتسوق داخل أحد المولات التجارية وتشتري الخضروات، وتقول لجمهورها: “أنتوا خيارة وأنا خيارة”، وهو ما أثار الجدل مجددا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت نشرت سما المصري، منذ أيام فيديو جديد لها من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور الشهير “إنستجرام” ظهرت فيه داخل حمام السباحة، مرتدية بكيني أزرق ونظارة شمس.

وعلقت سما المصري على الفيديو قائلة: “أنا فاهمة الإغراء غلط.. ده مش إغراء ده موجه كوميدى”.

وقالت سما خلال الفيديو: “دي أول حلقه من برنامجي الكومیدى “سوسو حركات” على قناتي على الیوتیوب ودي تريقه على أحمد حسن وزينب واللي بیعملوه في حمام السباحه وأوضه النوم وكدة، عروضنا صارت ببلاش صناعة محلیة واجنبية.