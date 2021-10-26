نميمة الفن: هند صبري تثير الجدل بشأن علاقتها بـ منه شلبي

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 11:13 مساءً - قامت قناة (CBC) بمشاركة جمهورها ومتابعيها، برومو حلقة برنامج “معكم”، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، خلال إستضافتها للفنانة التونسية هند صبري، والتي أثارت حالة من الجدل بتصريحاتها بشأن علاقتها بالفنانة منه شلبي.

هند صبري تثير الجدل بشأن علاقتها بـ منه شلبي

وكشفت هند في البرومو عن العديد من الأعمال الفنية التي قدمتها خلال مشوارها الفني، والتي كان آخرها مسلسل “هجمة مرتدة”.

كما كشفت هند صبري، خلال البرنامج، علاقتها في أول تعارفها بالفنانة منه شلبي، مؤكدة على أنها كانت لا تطيق الفنانة منة شلبي في البداية، حيث قالت: “أنا ومنة شلبي مكناش بنطيق بعض في الأول”.