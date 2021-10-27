نميمة الفن: تسريب يثير ضجة..أحضان وقبلات حميمية بين فنانة كويتية شهيرة وسعد لمجرد ..اتفرج

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 27 أكتوبر 2021 05:05 مساءً - نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو مسرب من حفل خاص للفنان المغربي سعد لمجرد في دبي، حضره محبيه وعدد من المشاهير.

لكن ما أثار الجدل هي الأفعال التي قامت بها الفنانة الكويتية روان بن حسين مع سعد لمجرد أثناء غنائه حيث ظلت تحتضنه وتبادله القبلات الحميمية.

وظهر لمجرد وهو يطبع قبلة على وجنتها، لكن الأحضان بين روان وسعد استمرت إلى أن طبع قبلة على يدها وابتعد قليلاً خلال غنائه.

وانتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تصرف روان بن حسين وعبروا عن استيائهم من جرأتها وعدم ممانعتها للأمر، ولفت البعض الآخر إلى استمرارها في احتضانه على الرغم من استمراره في الغناء وابتعاده عنها قليلاً.

حتى أن الفنانة المغربية مريم حسين قارنت بين ما حصل معها خلال رقصها في عيد ميلادها الذي اعتبر خادشاً للحياء منذ عامين في الإمارات وأدى إلى سجنها وبين ما حصل في الحفل بين روان ولمجرد وكتبت معلقة على الفيديو:” تقريباً مثل رقصي بـ عيد ميلادي.. بس الفرق إني انسجنت”.