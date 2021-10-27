نميمة الفن: تسريب يفضح فنانة شهيرة: أقمت علاقة مع 36 رجلًا بينهم فنانين وسياسيين ..اتفرج

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 27 أكتوبر 2021 06:09 مساءً - تصدرت فضيحة فنانة شهيرة حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أعادوا نشر القائمة المسربة للفنانة والتي أعلنت فيها عن الرجال الذين أقامت معهم علاقة حميمية وهم 36 رجلًا بينهم فنانين وسياسيين.

حيث أثارت الممثلة الأمريكية ليندسي لوهان جدلًا واسعاً بعد تسريب قائمة تضم 36 شخصية عامة بينهم فنانون وسياسيون، جمعت بينهم علاقات حميمية، وتصدر الخبر اهتمامات النشطاء على الرغم من كونه عام 2014.

ونشرت مجلة «إن تاتش» الأمريكية القائمة، التي أعدتها ليندسي لوهان خصيصًا للمجلة، وتضمنت أسماء مثل الممثل الشاب زاك إيفرون، آدم ليفين، وجاستين تيمبرليك، خواكين فينيكس، والأيرلندي كولين فاريل، إيفان بيترز، ويلمر فالديراما، رايان روتمان.

وأخفت «لوهان»، بعض الأسماء من القائمة وظللتها، مبررة ذلك بأن بعض من كانوا على علاقة معها متزوجون الآن.

وليندسي لوهان من مواليد 2 يوليو 1986، في نيويورك، وهي ممثلة ومغنية بوب أمريكية بدأت مشوارها وهي طفلة كعارضة أزياء قبل أن تظهر لأول مرة في أفلام الحركة من إنتاج شركة ديزني لعام 1998، وهي في سن الحادية عشرة، ولمع اسمها منذ 2003 بمشاركتها في أفلام Freaky Friday Mean Girls Herbie: Fully Loaded ثم توقفت عام 2007 بسبب القيادة تحت تأثير الكحول، وأعيد تأهيلها في مصحات مختلفة 3 مرات بمراكز تأهيل مدمني المخدرات.

واستأنفت مسيرتها عام 2008 بحلولها ضيفة في المسلسل التلفزيوني ugly betty، كما لعبت دور البطولة عام 2009 في فيلم «آلام العمل»، وشاركت في فيلم ماشيتي عام 2010.