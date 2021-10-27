نميمة الفن: سناء القطان تنشر فيديو فضائح زميلاتها المخلة في دبي ومتابع :اذا خاصم فجر ..اتفرج

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 27 أكتوبر 2021 07:11 مساءً - هددت فنانة شهيرة، زميلتها بفضحها ونشر ما قامت به من أفعال “مخلة” في دبي، مشيرة إلى أنها لديها صور لكل هذه الأفعال.

وفي التفاصيل، أثارت الفنانة الكويتية سناء القطان، ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب نشر فيديو جديد لها تٌهدد فيه صديقاتها بنشر فضائحهن في دٌبي .

وقالت سناء في الفيديو ، موجهه حديثها لإحدى صديقاتها ، ” ياللي كنتي تبكين لأنك بعد ما تزوجتي كويتي ما لبستي روليكس ، واشتريت أنا لكي الروليكس ، نسيتي ريحتك الخايسة أنتي وأٌمك ” .

وتابعت القطان ، ” كنتي تلبسين هدومي أنتي وأٌختك ، لا تحاكون عني أنتي وياها .. المشكلة أنكم تدرون أن سناء القطان تدعسكم ” ، واستطردت قائلة ، كنتم ما في أحد تعزمونه إلا وأنا أكون موجوده عندكم ، وكنتم تقولون سناء القطان حبيبتنا وصحبتنا وما بتعمل دعاية لأحد إلا لما نقولها ، أقولك شيء أنتي وأختك أنتم أشكال غير نظيفة” .

وانهت سناء الفيديو بتوجيه تهديد لصديقتها قائلة ، لا تنسين دٌبي كٌله مصور اتقي شر الحليم إذا غضب ، أنا ساكته عنكم لأنكم آخر همي ، واحدة فيكم كانت تبكي لتتزوج كويتي .. وكنتي تهاوشين مع رجلك علشان خمسين دينار ”.

