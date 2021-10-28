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نميمة الفن: عروس مصرية ترقص ببدلة رقص في الشارع والمعازيم ضيعتي فيفي عبده وصافيناز ..اتفرج

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فنون - كتب امير التهامي في الخميس 28 أكتوبر 2021 07:11 مساءً - حالة من الجدل الواسع شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي، الساعات الأخيرة، بعد تداول مقطع فيديو، لعروس ترقص في فرحها المقام بالشارع بطريقة غريبة لفتت الانتباه.

وظهرت العروس في الفيديو وهي تتسلق أحد الحواجز، لتصعد إلى مكان مرتفع، وترقص من عليه بطريقة اعتبرها البعض أنها مخلة.

عروسة السيرك القومي تشعل مواقع التواصل.. ترقص بطريقة مخلة
وقامت العروسة بالرقص من أعلى على أنغام الأغاني الشعبية، بطريقة أصابت جميع الحاضرين بالذهول والصدمة.

وتفاعل رواد السوشيال ميديا، مع الفيديو، والذي انتشر بسرعة البرق على جميع وسائل التواصل الاجتماعي.

كما رجح العديد من المتابعون، ان تكون العروسة خريجة السيرك القومي، نتيجة رقصها بطريقة جنونية من مكان مرتفع دون خوف.

وجاءت أبرز التعليقات : “عروسة تربية محاسن الحلو، عروسة متخرجة من السيرك القومي، شكلها الرقاصة مش العروسة، حد يطمنا على العريس”.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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