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نميمة الفن: سما المصري تشم منطقة حساسة بجسمها ومتابع :يع ايه القرف ده يا جدعان ..اتفرج

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فنون - كتب امير التهامي في السبت 30 أكتوبر 2021 03:09 مساءً - أثارت الفنانة المصرية ​​ الجدل، بمقطع فيديو نشرته عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، وظهرت فيه وهي تشم رائحة أصابع قدمها.

وعلّقت المصري على الفيديو، قائلة: “شم الأصابع عند ناس كتير هواية انا مش بتكسف اقول بس اشم صوابع رجليا انا مش صوابع حد تاني.. انا عارفة انكوا هتتريقوا وتضحكوا وتقولوا قرف بس انا بحب اشم صوابع رجليا مش صوابع حد تاني”.

وقد شنّ عدد كبير من المتابعين هجوماً عنيفاً على المصري، معتبرين أن تصرّفها في الفيديو يثير الإشمئزاز كثيراً.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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