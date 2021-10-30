نميمة الفن: سما المصري تشم منطقة حساسة بجسمها ومتابع :يع ايه القرف ده يا جدعان ..اتفرج

فنون - كتب امير التهامي في السبت 30 أكتوبر 2021 03:09 مساءً - أثارت الفنانة المصرية ​سما المصري​ الجدل، بمقطع فيديو نشرته عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، وظهرت فيه وهي تشم رائحة أصابع قدمها.

وعلّقت المصري على الفيديو، قائلة: “شم الأصابع عند ناس كتير هواية انا مش بتكسف اقول بس اشم صوابع رجليا انا مش صوابع حد تاني.. انا عارفة انكوا هتتريقوا وتضحكوا وتقولوا قرف بس انا بحب اشم صوابع رجليا مش صوابع حد تاني”.

وقد شنّ عدد كبير من المتابعين هجوماً عنيفاً على المصري، معتبرين أن تصرّفها في الفيديو يثير الإشمئزاز كثيراً.