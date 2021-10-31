نميمة الفن: سما المصري: زوجة الكابتن محمد صلاح غضبت بسبب علاقته بي ومتابع :هتضيعيه

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 31 أكتوبر 2021 01:11 مساءً - علقت الفنانة الاستعراضية سما المصري، على الصورة التي نُشرت مؤخرًا لمحمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، وزوجته بعد مباراة فريقه الاخيرة، مؤكدة أن غضب زوجته بسبب عرضها الزواج منه.

سما المصري، نشرت الصورة عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: «وبالفعل قامت خناقة جامدة بين أبو صلاح وأم مكة من ساعة ماعرفت إني عايزه اتجوزه وهاتك يا زعيق وشخط وتكسير في العفش والنيش بقي ع الأرض باللي فيه ذي أي ست مصرية أصيلة وصلاح يحلف لها أنه لسه ماوافقش علي الجواز مني وهي مصممة إنها هتقتلني وتخلص الناس من قرفي وعندها حق بصراحة طلعت ست بتفهم أنا نفسي مش طايقة نفسي».

وأضافت: «في النهاية أحب أقول لأم مكة أنا بحبك لأنك مرات الغالي وهتبقي ذي اختي لما اتجوز صلاح صدقيني وبحب مكة وهتبقي ذي بنتي…انتوا عيلتي الصغيرة واي حاجة من ريحة حبيب قلبي أبو مكة اشيله في عنيا حتي حمايا وحماتي بحبهم أوي وكفاية انهم جابولي أحلي حاجة في الدنيا صلاح حبي أنا…اموووواه».

يذكر أن سما المصري عرضت الزواج على محمد صلاح شهرًا واحدًا وذلك بعد فوزه بلقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي .