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نميمة الفن: سما المصري تضع تاتو في مكان مؤلم ومتابع : إيه الجراءة دي ..اتفرج

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فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 1 نوفمبر 2021 01:11 صباحاً - تواصل الفنانة نشر سلسلة فيديوهات نصائح للبنات تحت عنوان “للحريم حصري مع سما المصري” وذلك عبر احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي جديدها، نشرت سما المصري مقطع فيديو تحت عنوان “تاتو البنات في مكان مؤلم” تحدثت فيه عن “تاتو الحواجب”.

وظهرت سما المصري في الفيديو عارية الكتفين وتضع منشفة على شعرها شارحة طريقة التخدير لوضع التاتو كما قالت ان تاتو الحواجب ان لم يكن صحيحا من المرة الاولى لا يمكن ازالته ولا يمكن اصلاحه لأنه يعمل مشاكل في الجلد قبل ان تبدأ جلسة التاتو.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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