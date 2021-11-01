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نميمة الفن: بكل جرأة .. سما المصري تثير الجدل بفيديو مثير للغاية.. احتضنت هذا الحيوان ومارست ”العشق الممنوع“..اتفرج

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فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 1 نوفمبر 2021 01:11 صباحاً - أثارت الفنانة المصرية ​​ الجدل، مجددا، بمقطع فيديو على حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت سما فيديو يظهر ركضها وراء الخرفان لإمساك أحدهم، وبعد ذلك تظهر برفقة خروف تغمره، معبرة عن حزنها لذبحه، وتقول: “العشق الممنوع”.

وقالت سما تعليقا على هذا الفيديو: “اوباااا…الجري نص الجدعنه.. فيديو بوسي وحضي للخروف نزل خلاص على قناتي على اليوتيوب”.

ويذكر أن سما قضت إجازتها الصيفية مؤخرا على أحد شواطئ هولندا، إذ أنها نشرت عدة مقاطع فيديو من هناك لتوثّق لحظات استمتاعها بالبحر.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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