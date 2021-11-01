نميمة الفن: عاجل:”فيديو” فتاة تتعرى في احد شواطي الكويت #متعريه_الكويت

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 1 نوفمبر 2021 12:09 مساءً - تداول نشطاء مقطع لشابة كويتية في احد شواطي مدينة الكويت بملابس شبه عارية.

وأثار الفيديو نوعاً من السخرية والاستياء حول ملابس الفتاة وجرأتها علي الظهور بتلك الملابس العارية، وعبر الكثير من المغردين والنشطاء عن غضبهم الشديد لفهم منطلق الحرية بهذا الشكل.

قام قطاع البحث الجنائي الكويتي بفتح تحقيق للتعرف إلى هوية فتاة .

وأفاد مصدر أمني : “المقطع المتداول كان محل اهتمام من قبل قطاع البحث الجنائي، حيث صدرت التعليمات بضبط الفتاة للوقوف على ملابسات تواجدها في الشاطئ ، وكذلك معرفة أسباب خلعها ملابسها بالكامل والبقاء على الملابس الداخليه فقط .