نميمة الفن: سما المصري تثير ضجة بهذا الفعل ومتابع : دفيهم من البرد .. اتفرج

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 1 نوفمبر 2021 07:11 مساءً - قامت الفنانة سما المصري بتوزيع هدايا رأس السنة الجديدة 2019، تحت شعار «دفيهم من البرد»، حيث وزعت عددا من «الكلاسين».

وقالت سما المصري إنها وزعت «كلاسين» على الناس تحت شعار «دفيهم من البرد»، مطالبة الناس بأن توزع ملابس وبطاطين على الغلابة في الشارع بدلا من الشيكولاته والورد.

وأضافت «سما»: «ليس من العيب أن تتصور معاهم وإنت بتوزع عليهم، فمن الممكن أن يشاهدك أحد ويقوم بتقليدك وتكون بذلك أخذت الثواب، لأنك هتفرحهم وتدفيهم».

