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نميمة الفن: سما المصري تصدم الجميع بتعليم أنواع القُبلات للرجال ومتابع :البوسة دي جديدة ..اتفرج

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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 2 نوفمبر 2021 12:09 مساءً - تصر الراقصة المصرية على اثارة الجدل من خلال مخالفتها للقواعد الاخلاقية والدينية وحتى العلمية .

وفي احدث شطحات سما المصري مارست الراقصة الاستعراضية امام جمهورها عبر مواقع التواصل دور العالم الخبير بشؤون العلاقات بين الرجال والنساء .

ونشرت سما المصري مقطع فيديو تتحدث فيه عن انواع القُبلات قائلة ان هناك قبلات جنسية واخرى عاطفية واخرى للحب والحنان مشيرة الى وجود فرق بين القبلات العاطفية وقبلات الحُب !!

وشن متابعو سما المصري هجوما عليها معتبرين انها تحاول اظهار نفسها كمتخصصة في علم الاحياء مع انها لا تفقه شيئا وفق قولهم .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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