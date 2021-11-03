نميمة الفن: نصائح سما المصري للرجل في ليلة الدخلة “خليك حنين” ومتابع :يا خبرة ..اتفرج

ثم وجهت كلامها الى النساء قائلة: “يا حبيبتي عادي لو انت خايفة بلاش النهاردة بكره عادي بعده عادي ما فيش مشكلة الاسبوع الجاي حتروح منك فين حتطير”.

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 3 نوفمبر 2021 01:11 مساءً - نشرت الفنانة سما المصرى مقطع فيديو جديد عبر حسابها على انستغرام وجهت من خلاله نصائح عن ليلة الدخلة.

محمد يوسف

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