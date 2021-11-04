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نميمة الفن: وصلة رقص ببدلة رقص فاضحة لمدرسة في مدرسة بأبوظبي والطلاب :غلبتي صافيناز وفيفي ..اتفرج

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فنون - كتب امير التهامي في الخميس 4 نوفمبر 2021 01:11 صباحاً - عبر عدد من ذوي طلبة إحدى مدارس الشراكات التعليمية في أبوظبي في دولة الإمارات عن استيائهم، بعد قيام معلمة بتأدية فقرة استعراضية راقصة على مسرح مدرسي، خلال حفل نظمته المدرسة، اليوم الأربعاء، بمناسبة اختتام العام الدراسي.

وبحسب صحيفة ”الإمارات اليوم“، فإن عددًا من أولياء الأمور وصفوا ما حدث بأنه ”تصرف غير مسؤول“ من قبل إدارة المدرسة والمعلمة.

وقالوا إن ”معلمة في إحدى مدارس الشراكات التعليمية في أبوظبي، قامت بارتداء بدلة رقص، وأدت فقرة استعراضية، وسط تفاعل بعض الحضور بالتصفيق والصفير إعجابًا بأدائها“.

فيما فتحت دائرة التعليم والمعرفة تحقيقًا فوريًا في الواقعة للوقوف على ملابساتها.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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