نميمة الفن: وصلة رقص ببدلة رقص فاضحة لمدرسة في مدرسة بأبوظبي والطلاب :غلبتي صافيناز وفيفي ..اتفرج

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 4 نوفمبر 2021 01:11 صباحاً - عبر عدد من ذوي طلبة إحدى مدارس الشراكات التعليمية في أبوظبي في دولة الإمارات عن استيائهم، بعد قيام معلمة بتأدية فقرة استعراضية راقصة على مسرح مدرسي، خلال حفل نظمته المدرسة، اليوم الأربعاء، بمناسبة اختتام العام الدراسي.

وبحسب صحيفة ”الإمارات اليوم“، فإن عددًا من أولياء الأمور وصفوا ما حدث بأنه ”تصرف غير مسؤول“ من قبل إدارة المدرسة والمعلمة.

وقالوا إن ”معلمة في إحدى مدارس الشراكات التعليمية في أبوظبي، قامت بارتداء بدلة رقص، وأدت فقرة استعراضية، وسط تفاعل بعض الحضور بالتصفيق والصفير إعجابًا بأدائها“.

فيما فتحت دائرة التعليم والمعرفة تحقيقًا فوريًا في الواقعة للوقوف على ملابساتها.

