أهم الاخبار

نميمة الفن: ياسمين صبري في ترتدي الحجاب ..اتفرج

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2


فنون - كتب امير التهامي في السبت 6 نوفمبر 2021 01:11 صباحاً - 06:20 م


الجمعة 05 نوفمبر 2021

كتبت- هند خليفة

شاركت الفنانة ياسمين صبري، جمهورها ومتابعيها، مقطع فيديو وهي ترتدي الحجاب وتتجول داخل أحد المساجد خارج مصر.

نشرت “ياسمين” الفيديو عبر خاصية “ستوري” على حسابها بتطبيق “إنستجرام”، وظهرت خلاله تسير على قدميها، وهي ترتدي حجابا منقوشا تنسدل منها بعض خصلات الشعر.

ونسقت الحجاب مع بلوزة سوداء، وحقيبة يد من نفس اللون، بينما من الناحية الجمالية، فاعتمدت مكياجًا بسيطًا بالألوان الوردية.

Source link

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

قد تقرأ أيضا