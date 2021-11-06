نميمة الفن: ياسمين صبري في ترتدي الحجاب ..اتفرج

كتبت- هند خليفة

شاركت الفنانة ياسمين صبري، جمهورها ومتابعيها، مقطع فيديو وهي ترتدي الحجاب وتتجول داخل أحد المساجد خارج مصر.

نشرت “ياسمين” الفيديو عبر خاصية “ستوري” على حسابها بتطبيق “إنستجرام”، وظهرت خلاله تسير على قدميها، وهي ترتدي حجابا منقوشا تنسدل منها بعض خصلات الشعر.

ونسقت الحجاب مع بلوزة سوداء، وحقيبة يد من نفس اللون، بينما من الناحية الجمالية، فاعتمدت مكياجًا بسيطًا بالألوان الوردية.