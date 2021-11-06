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نميمة الفن: وصلة رقص مثيرة لطالبات سعوديات في أحد الفصول الدراسية ومشاهد :مسحتم صافيناز ..اتفرج

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فنون - كتب امير التهامي في السبت 6 نوفمبر 2021 01:11 صباحاً - تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ، خلال الساعات الماضية ، مقطع فيديو يظهر رابط رقص لطلاب سعوديين في فصل دراسي في السعودية.

جاء ارتباط الرقص للطالبات السعوديات في الفصل الدراسي بعد قرار وزارة التربية والتعليم بحظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس بشكل دائم ، بعد موافقة مجلس الوزراء السعودي.

ويظهر مقطع الفيديو أن أحد الطلاب قام بتصوير عدد من زملائه في الفصل وهم يرقصون في أحد الفصول بإحدى مدارس المملكة ، حيث لم يتم تحديد اسم المدرسة حتى كتابة هذا النص.

وبحسب مصادر إعلامية سعودية ، فتحت وزارة التربية والتعليم تحقيقا في ارتباط طالبة سعوديات يرقصن في حجرة صفية ، مؤكدة في الوقت نفسه اقترابها من معرفة المدرسة التي وقع فيها هذا الحدث.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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