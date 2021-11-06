نميمة الفن: محمد صلاح يسخر من الزمالك بعد خماسية الأهلي ومتابع :عرفنا ميولك ..اتفرج

فنون - كتب امير التهامي في السبت 6 نوفمبر 2021 03:09 صباحاً - أثار محمد صلاح نجم المنتخب المصري والمحترف في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، الغموض بعد نهاية مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

ونشر “صلاح” عبر أستوري “إنستجرام” الخاص به فيديو يوضح مظاهر احتفال من خلال إطلاق مجموعة من الألعاب النارية، مما جعل جماهير الأهلي تربط بين تلك الاحتفالات وفوز فريقها على غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة كبيرة.

نتيجة قمة الزمالك والأهلي

وحقق النادي الأهلي فوزًا كبيرًا على غريمه الزمالك 5-3 في المباراة التي جرت على إستاد القاهرة الدولي بقمة مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

ورفع الأهلي رصيده بهذا الفوز للنقطة 9 من ثلاث مباريات بالعلامة الكاملة، في حين تجمد رصيد الزمالك عند 6 نقاط.

كما حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على التوجُّه لمدرجات الدرجة الثالثة، وقاموا بتحية جماهير النادي عقب نهاية مباراة القمة والفوز الكبير على الزمالك بنتيجة 5-3.