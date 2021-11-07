نميمة الفن: طرد المذيعة الحسناء علا الفارس من قناة “الجزيرة” ..اتفرج كيف ردت فعلها العنيف

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 7 نوفمبر 2021 12:09 صباحاً - انتشرت خلال الأيام الماضية، شائعات على وسائل التواصل الاجتماعي تزعم أن قناة “الجزيرة” القطرية تخلت عن مقدمة البرامج علا الفارس، وهو ما كشفت حقيقته الفارس عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت بعض الصفحات أن قناة الجزيرة القطرية أنهت عقد عمل علا الفارس، وهو ما ردت عليه مقدمة البرامج الأردنية بعدة تدوينة تحدثت فيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة للرد على تلك الشائعات.

وقالت الفارس في تدوينة: ” ما يهذري المهذري إلا من حر السخونة” وهي تدوينة ساخرة ممن يروجون شائعات رحيلها عن قناة الجزيرة، وأرفقت خبرا يتحدث عن ذلك.

وفي تدوينة أخرى، هاجمت الفارس مروجي الشائعات ضدها وكتبت: “وجدت اسمي صباح اليوم الترند الأول بعدد من المواقع مع مسلسل الكذب المستمر”.

وتابعت: “رأيت ما تتناقله الدكاكين الصحفية”، مضيفة: “في كل الأحوال أشكركم وأقدر اهتمامكم مهما كانت أسبابه”.

وقالت علا الفارس: “من احترمني وأحبني سكنت قلبه”، مضيفة: “ومن شتمني وكرهني سكنت عقله وفي كلا الحالتين يكون محظوظا”.

أما على حسابها على “إنستغرام”، فكتبت علا الفارس عبارة وجهت فيها رسالة لمن وصفتهم بأنهم ينتظرون سقوطها.

وقالت مقدمة البرامج الأردنية: “أخبروا أولئك الذين ينتظرون سقوطنا بأن وقوفنا أطول من أعمارهم”.