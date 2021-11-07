نميمة الفن: وصلة رقص فاضحة لـ ميرهان حسين بصدر مكشوف في خطوبة أختها والمعازيم :مسحتي صافيناز وسما ..اتفرج

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 7 نوفمبر 2021 02:13 مساءً - تداول النشطاء على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» فيديو للفنانة ميرهان حسين من حفل خطوبة شقيقتها نادين وهي تتراقص على أغاني الفنان عمرو دياب في جو من الفرح.

ونال الفيديو تعليقات من متابعي”حسين”، فالبعض نال اعجابهم وأشادو بالفيديو، وآخرون غضبوا ووجهوا لها كثير من الانتقادات بسبب تداول فيديوهات لها في الفترة الأخيرة وهي ترقص في عدة مناسبات.

يذكر أن الفنانة ميرهان حسين احتفلت منذ أيام قليلة، بخطوبة شقيقتها نادين في إحدى قاعات الفنادق بحضور أصدقائها المقربين والعائلة والفنان محمد عادل.

