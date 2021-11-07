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نميمة الفن: طبال يضع يده بمؤخرة أشهر راقصة اثناء رقصة فاضحة ومتابع : سخن يا عيني ..اتفرج

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فنون - كتب امير التهامي في الأحد 7 نوفمبر 2021 04:10 مساءً - صدمت الراقصة الروسية أيكاترينا أندريفا المعروفة بلقب جوهرة متابعي مواقع التواصل الاجتماعي بنشر مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تتلقى ضربة من طبال على مؤخرتها.

وبدت في الفيديو وهي تؤدى وصلة رقص مع طبال فقط مرتدية بدلة رقص شبه عارية .

وأثار الفيديو ضجة كبيرة عبر الحسابات التي تناقلته على مختلف المواقع ولفت بعضهم إلى أن الطبال قام بضرب الراقصة على مؤخرتها فقامت بلطمه على وجهه ثم تابعت الرقص ، وأعرب الجمهور عن استغرابه ذلك. ورغم الانتقادات اللاذعة حقق الفيديو نسبة مشاهدة عالية.

ويشار إلى أن ​الراقصة جوهرة​ واجهت في مطلع العام الماضي تهمة “إثارة الغرائز”والإخلال بالآداب العامة. وعلى إثر ذلك تم إلقاء القبض الموقت عليها.

وأحدثت القضية حينها ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي ودافع عنها آلاف المتابعين. وكانت شائعة أشارت إلى أن راقصة مصرية شهيرة تقدمت بالبلاغ ضدها.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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