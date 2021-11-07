نميمة الفن: صافيناز عارية الصدر ومتابع :مين عضك فيه .. اتفرج

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 7 نوفمبر 2021 07:11 مساءً - فاجأت الراقصة ​صافيناز​ جميع متابعيها عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، بالصورة الجديدة التي نشرتها وبدت فيها وهي تستعرض صدرها بشكل واضح.

صافيناز التي عودت كل متابعيها على الصور المثيرة للجدل، أضافت صورة جديدة في هذا السياق، حيث تعمدت على ما يبدو إظهار حجم صدرها الكبير وجزء منه تظهر فيه آثار ما يبدو انها عضة لإثارة الجدل.

كما إنتشرت الصورة بشكل كبير على مواقع التواصل الإجتماعي وبين الناشطين، منهم من تغزّل بصافيناز، ومنهم من إنتقد إثارتها للجدل بشكل دائم.