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نميمة الفن: سما المصري مع كلبها تفعل هذا الأمر ومتابع:حتى الكلب يا مفترية .. اتفرج

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فنون - كتب امير التهامي في الأحد 7 نوفمبر 2021 09:09 مساءً - نشرت الفنانة الإستعراضية ” ” صورة جديدة على إنستجرام داعبت بها جمهورها بعد أن سخرت من نفسها بصحة كلبها .

وظهرت ” المصري ” بجانب كلب من نوع ” هاسكي المستخدم في التنقل بالقطب الشمالي ، وعلقت عليها : ” الكلب شكله أجمل مني…. أحلى كلب هاسكي اسمه “سيزر” … مورنينج عليك ياهاو هاو ” ، بينما بادلها جمهورها الرد بنفس الأسلوب المرح والساخر حتى الكلب يا مفترية .

الجدير بالذكر أن آخر أعمال سما هو كليب ” برج الحمام ” الذي حقق نصف مليون مشاهدة فقط طوال أسبوع كامل .

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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