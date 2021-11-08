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نميمة الفن: سعودية شهيرة اثارت جدل واسع بصورها التى ظهرت بها بدون ملابس .. اتفرج + 21

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فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 8 نوفمبر 2021 01:11 مساءً - اصبحت باربي نجد ، الفاشينستا السعوديه ، اجرء عارضة ازياء عربيه في تاريخ عاراضات الازياء ، حيث خطفت نجد​ أنظار جمهور عريض على مواقع التواصل بصورها الجريئة ، التي تشاركها مع متابعيها ، كما تلقبت باربي نجد بأنها “أول بيكيني موديل من المملكة العربية​السعودية”

ويرجع سبب شهرتها بأسم باربي ، لانها تتماثل بلعبة باربي، مع أنها لا تشبهها كثيرًا .

وايضا تسببت نجد في ضجة كبيرة داخل المملكه العربيه السعودية ، وقام نشطاء سعودييين بتدشين حملة ضدها رافضين كل ما تقدمه وتظهر به نجد لانها من احدي بنات المملكه ، وذلك بسبب صورها العاريه تماما التي تتعمد الظهور بها وتدوالها عبر الشوسيال ميديا ، كذلك اعتبرها البعض انها تتعمد الاباحية وانها تخالف كل المعايير الأخلاقية للمجتمع الشرقي .

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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