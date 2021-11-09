نميمة الفن: أغنية إباحية تنهي مسيرة حسن شاكوش .. اتفرج

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 04:11 مساءً - أعلن نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر عن انتهاء مسيرة مطرب المهرجانات حسن شاكوش نهائيا، وذلك على خلفية خلافه مع مطرب المهرجانات رضا البحراوي، وغنائه أغنية إباحية على المسرح.

هاني شاكر قال: “الغلط اللي غلطه ده انا و كل المجلس معايا سحبنا ترخيصه تمامًا ونهائي بدون رجعة لأن احنا مش ناقصين في الوسط الفني هذه النوعية الغريبة من الفن.. بناقص حسن شاكوش”.

وأضاف: “المشكلة كبيرة وخطيرة للغاية ولم تحدث على مسرح أي فنان مصري أو عربي مضيفا “ميصحش أطلع أغنية أغنية إباحية على المسرح وأخلي الجمهور يشاركني وأغلط في فئة مهمة في الموسيقى وهي فئة الطبالين”.

وتابع الفنان هاني شاكر أن كل من حسن شاكوش ورضا البحراوي استسلما للعند والكبر على المسرح وهذا الأمر غير مقبول.

