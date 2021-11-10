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نميمة الفن: السعودية رهف القنون مع حبيبتها في السرير قبل و مداعبات وافعال فاضحة ومتابع :من قلة الرجالة ..اتفرج

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فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 10 نوفمبر 2021 11:03 صباحاً - بخطوة جريئة منها، أعلنت رهف القنون انضمامها بشكل رسمي لمنصة “onlyfans” والتي يتم بها مشاركة صُور وفيديوهات مقابل اشتراك شهري من المتابعين الذين يرغبون بمتابعة صاحب الحساب ومشاهدة الفيديوهات.

الجدير بالذكر ان جمهورها السعودي بدأ بحملة ضدها مؤخرا بعد نشرها مقطع فيديو لها وهي تقبل صديقتها او حبيبتها من شفاها بلقطات مستفزة للجمهور أغضبت الشعب السعودي.

مقطع الفيديو أظهرها وهي تقبّل صديقتها على شفافها وعلق العديد من نشطاء مواقع التواصل على تصرفاتها وتبرأوا منها.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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