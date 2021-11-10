نميمة الفن: عروس تتحدي أشهر راقص بوصلة رقص فاضحة لزوجها في غرفة النوم ..اتفرج

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 10 نوفمبر 2021 02:13 مساءً - انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ربة منزل تقوم بالرقص بطريقة غريبة عن المعتاد.

ويظهر في المقطع الذي تداوله ناشطون عبر “تويتر” ربة منزل ترقص رقصة شعبية بطريقة مثيرة حازت علي اعجاب المشاهدين.

وفي حادثة اخري أثارت ضجة واسعة، قدمت مصرية هدية لزوجها في عيد ميلاده، هي عبارة عن طرد كبير داخله راقصة شرقية ببدلة رقص زهرية.

وأظهر فيديو متداول لحظة فتح الزوج الطرد ليجد الراقصة، بعد ذلك قال مازحا: “سأدخل معها” إلى الطرد.

ومع أغاني “سنة حلوة يا جميل”، تبادل الزوج القبل مع الراقصة قبل أن تخرج وتبدأ بالرقص أمامه.

وقالت الزوجة في تبريرها إن ذلك هو أكثر ما يحبه زوجها.

اتفرج الفيديو