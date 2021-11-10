نميمة الفن: بتلم فلوس الولادة والمغات ..راقصة شهيرة ترقص بحركات فاضحة فى الشهر التاسع من الحمل ..اتفرج

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 10 نوفمبر 2021 06:09 مساءً - تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” مقطع فيديو لسيدة أجنبية حامل ترقص على ألحان شرقية بشكل محترف.

وظهرت المرأة مرتدية بدلة رقص شرقي برتقالية اللون، وشعر أسود ناعم، وبدت في الشهور الأخيرة للحمل، حيث امتدت بطنها كثيرا، ليقف الكثير من المشاهدين لمتابعتها.

وحقق الفيديو أكثر من 74 ألف مشاهدة، وتفاعل مستخدمو الموقع الاجتماعي مع الفيديو، وتنوعت تعليقاتهم بين السخرية ومحاولة التماس الأعذار للمرأة المصرية، التي تجلس في الفراش بعد علمها بحملها مباشرة.

وعلقت ناهد سمير: “يا جماعة دي واحدة واخده على الحركة والتمارين عشان دي مهنتها، فده بالنسبة لها عادي، وفي تمارين للحوامل عادي جدا، بس إحنا للإسف الرياضة بالنسبة لنا من الممنوعات، الواحدة تحمل هي اللي بتكسل نفسها إلا لو هي فعلا حملها متعب زي ستات كتير”.

وسخرت هبة عزام: “الله يكون في عونها بتلم فلوس الولادة والمستشفى والفراخ والمغات، الناس بتتعب، المعيشة صعبة”، وكتبت منى: “طب الواد ذنبه إيه تجبيله ارتجاج في المخ؟ مش قادرة تصبري لما تولدي؟”.

وقالت هدير خالد: “ده إحنا بنبقى لسه في التاني وبنكح تراب”، وكتبت ريهام عبدالعزيز: “هو في إيه؟ ده أنا بعيط وأنا بغسل المواعين”.

