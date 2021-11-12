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نميمة الفن: عاوزة لبن .. سما المصري تنزل اللبن بيدها فى أجرأ فيديو لها ..اتفرج

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فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 12 نوفمبر 2021 03:09 مساءً - شاركت الفنانة مقطع فيديو عبر حسابه منذ يومين ا وهي تقوم بحلب البقرة داخل المزرعة مستخدمة يدها .

وظهرت “سما” وهي تعاني في عمليه حلب البقرة ولكن في الاخير نجحت في عمليه الحلب.

وعلقت قائلة :” الجاموسه حنت وجابت لبن وأنا باحلبها.. حد عايز لبن؟؟ الفيديو كامل علي قناتي ع اليوتيوب والرابط بتاعها هنا في البايو وفي الاستوري…..لبن فريش”، وتفاعل عدد كبير من المتابعين.

وعلق احد المتابعين علي ملابس سما المصر قائلا .. الواد اللي علي ملابسها ده ماسك ايه ؟؟

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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