نميمة الفن: طلاق ليلى إسكندر بعد 5 أيام زواج ومتابع : معندوش نظر ..اتفرج

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 12 نوفمبر 2021 06:09 مساءً - أثارت الفنانة ونجمة ستار اكاديمي اللبنانية، ليلى إسكندر، الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تصريحات غامضة لها عبر تطبيق إنستجرام ، تكهن البعض أنها تعبر عن أزمة محتملة بينها وبين زوجها الفنان السعودي يعقوب الفرحان.

وكشفت نجمة استار أكاديمي الفنانة ليلى اسكندر، عن حقيقة زواجها من شخص كويتي الجنسية، لخمسة أيام قبل زاوجها للمرة الثانية من الممثل السعودي يعقوب الفرحان.

وأوضحت ليلى اسكندر، في لقاء لها مع برنامج “السندريلا” مع الإعلامي صالح الراشد على قناة “atv” الكويتية، أن زواجها الأول من رجل الأعمال الكويتي رائد العبكل، جاء بعد صداقة مستمرة حتى اليوم، وليست علاقة حب هي التي جمعتهما.



وأشارت نجمة ستار أكاديمي، إلى أن زواجها الأول استمرّ لمدّة خمسة أيام فقط ووقع بعدها الانفصال، قائلة: “ما اتفقنا وما مشي الحال”.