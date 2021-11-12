نميمة الفن: النبي الذى دفنه ابليس اللعين حيا فاقسم الله ان ينتقم لاجله فاحترقت الارض وامطرت السماء نار ..اتفرج

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 12 نوفمبر 2021 08:13 مساءً - من هو النبي الذي دفنه الشيطان حياً؟ سؤال يطرح على أذهان الباحثين في قصص الأنبياء والمرسلين وسيرهم، ومعلوم أن عدد الأنبياء والمرسلين كبير جدًا. مواجهة بين الشيطان والكفر، وبين الحق والإيمان بالله، كانت مكائد الشيطان عظيمة ومتعددة للمؤمنين لحرفهم عن الصراط المستقيم، وتحريض الناس على الأنبياء وإيذائهم، وفي هذا المقال يجيب من هو النبي الذي دفنه الشيطان حيا.

من النبي الذي دفنه إبليس حياً

النبي الذي دفنه الشيطان حياً كما ورد هو نبي الله شيث عليه السلام وهو من بني آدم – عليه السلام – وقيل: ثلث ابنائه حيث ولد بعد دفن هابيل. قال أبو ذر الغفاري – رضي الله عنه – عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: “يا أبا ذر أربعة سريان: آدم وسيث وخانوك وهو إدريس. وهو أول من كتب بقلم نوح وأربعة من العرب: هود وشعيب وصالح ونبيكم وأبو ذر وأول الأنبياء. بنو إسرائيل: موسى، آخرهم عيسى، وأول الرسل، وآدم، وآخرهم: محمد، فقال: قلت: يا رسول الله، كم كتابًا أنزله الله؟ قال: نزلت مائة وأربعة كتب على شيث خمسين ورقة، وخانوك وثلاثين ورقة وعلى إبراهيم عشر صحائف، وعشر صحائف نزلت على موسى قبل التوراة، ونزلت التوراة والإنجيل والمزامير والفرقان. . ” وقيل أنه لما جاء آدم – صلى الله عليه وسلم – عهد إلى ابنه شيث وعلمه ساعات الليل والنهار وعلمه عبادة تلك الساعات.

من هو النبي الذي دفنه الشيطان حياً؟

من هو النبي الذي دفنه الشيطان حياً؟ يطرح سؤال بين كثيرين من المهتمين بتاريخ الصراع بين الشيطان وأولياء الله، حيث نشأ هذا الصراع من لحظة تعجرف الشيطان الرجيم بالسجود لآدم – صلى الله عليه وسلم – وأمره الله بذلك. فأغوى آدم فكان سببا في طرده من الجنة. وأحبهم إلى الأرض وجعلهم من الأعداء، قال تعالى في سورة طه: {قال حبتا كلهم ​​إلى بعضهم البعض عدوًا إما ليوتنكم لي هدى اتبعه هداي لا يضل ولا يشقي}. أقسم الشيطان أن يغوي البشر ويضلهم عن عبادة الله الواحد القاصر، فنزل آدم إلى الأرض ليواجهه هو ونسله مؤامرة الشيطان ومثابرته في تضليل بني آدم. هدفها النهائي هو جعل جميع البشر يذهبون إلى الجحيم.