نميمة الفن: فتاة أجنبية تفوقت على الخليجيات في الرقص الخليجي ومتابع :مسحتيهم ..اتفرج

فنون - كتب امير التهامي في السبت 13 نوفمبر 2021 12:09 صباحاً - إن الرقص الخليجي احدى أنواع الفنون العربية ، وهو من الرقصات الصعبة جداً تعلمها على غير الخلجيات ، حيث أن الرقص الخليجي انتشر وظهر إلى الساحات العربية والغربية ، ف أصبحت الفتيات يرغبن بتعلّم الرقص الخليجي ب أنواعه ، حيث يتميز الرقص الخليجي بخفة حركاته على الايقاع السريع .

وهو احدى الموروثات الخليجية كالرقص بالسيف والرقص على الخيل لدى الرجال ، ومن المعروف ان هذه الرقصات تؤدى على أغاني معينة ، ذات ايقاع معروف ، حيث تتوافق حركات الرقص مع موسيقى الايقاع .

انتشر أيضاً الرقص الخليجي عند الغرب ، فأصبحت الفتيات الغربيات على غير العادة يرغبن بتعلم هذا الرقص ، فظهرت قبل أيام فتاة أجنبية في مقطع فيديو ترقص الرقص الخليجي ببراعة وخفة واتقان ، وكل من رأى الفيديو لم يصدق أنها فتاة غير خليجية ، حيث أن ملامحها أيضاَ كانت شبيهة جداً لملامح الفتيات العربيات .

وقد لاقى الفيديو استحسان جميع مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي لاحتراف الفتاة الرقص الخليجي .

