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نميمة الفن: سما المصري تلعب بلياردو بطريقه غريبه وجديده جدا ..اتفرج ماذا فعلت بمؤخرتها

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فنون - كتب امير التهامي في السبت 13 نوفمبر 2021 07:11 مساءً - نشرت الفنانة المصرية ​​ مقطع فيديو جديد لها يظهر لعبها “البلياردو”، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وبدا عليها من الفيديو انها متمكنة من هذه اللعبة، اذ انها فازت بجولتها على الشخص الذي كان معها.

وعلّقت سما على الفيديو قائلة: “مابلاش باه كده…عييييب….ضاضا بسكلته يزعل”.

وكانت شاركت سما المصري مؤخرا فيديو لها وهي تشتري الخضار من سوق شعبية ولكنها اختارت التنكر بارتداء النقاب، وعلقت قائلة: “اتنكرت من شويه ونزلت السوق اشتري خضار وطلعت لايف من هناك كانت ليله يامعلم ودي صورة من اللايف”.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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