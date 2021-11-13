نميمة الفن: صافيناز تحتفل بعيد ميلادها بوصلة رقص فاضحة جداُ لم تفعلها من قبل ..اتفرج

فنون - كتب امير التهامي في السبت 13 نوفمبر 2021 10:11 مساءً - احتفلت الراقصة الاستعراضية صافيناز بعيد ميلادها، على طريقتها الخاصة.

ونشرت الراقصة الاستعراضية صافيناز، عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات الشهير “انسجرام”، فيديو لها وهي ترقص وعلقت عليه كاتبة: “عيد الميلاد”.

وكانت بداية الراقصة صافيناز هو رقص الباليه، ثم اتجهت بعدها إلى الرقص الشرقي بسبب حبها للأغاني العربية، وظهرت في بعض الأغاني المصورة التي كانت تنتجها قناة “دلع”، لكنها حازت على شهرة غير عادية بعد ظهورها وهى ترقص في أغنية فيلم “القشاش” الذي عرض تزامن مع عيد الأضحى في عام 2013.

وبعد هذا الفيلم أنهالت على صافيناز الكثير من الأعمال الفينة 13 عمل فني من بينهم أعمال درامية وأفلام، وترصد لكم جريدة “بلدنا اليوم” تلك الأعمال الفنية وهما: “أبو البنات، 30 يوم في العز، عيال حريفة، حياتي مبهدلة، عمر و سلوى، صاحب السعادة، عنتر وبيسه، سالم أبو أخته، القشاش، البرنسيسة، أمان ياصاحبي، أنت حبيبي وبس، أحلى مسا.