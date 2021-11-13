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نميمة الفن: سما المصري والفنان أحمد فهمي في البانيو عاريان تماماً والجمهور :انتي فين يا هنا الزاهد ..اتفرج

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فنون - كتب امير التهامي في السبت 13 نوفمبر 2021 11:13 مساءً - نشرت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، صورة لها من البانيو بجانب صورة كان الفنان أحمد فهمي نشرها لنفسه وهو فى البانيو ايضا .

وعلقت سما، على الصور : ايه يا حماده ؟؟هندخل علي شغل بعض باه ولا ايه؟؟ احمد فهمي عايز يعمل اغراء لما انت تعمل اغراء انا اعمل ايه ياروحي؟؟ ماتسيبنا ناكل عيش ياقلبي.هتعمل كوميدي وإغراء كمان؟؟ طب انا اعمل ايه طيب .

وتابعت “انت فنان حلو وأمور ومز اه بس انا امز منك برضو وسكسي عنك برضو..والبانيو دا شغلتي انا برضو.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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