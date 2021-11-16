نميمة الفن: بوصلة رقص مثيرة ..اتفرج أرملة سعيد طرابيك تحيى الذكرى الخامسة لوفاته ..اتفرج

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 02:13 صباحاً - نشرت سارة طرابيك ، وصلة رقص من حفل زفافها على الفنان الراحل سعيد طرابيك.

وحرصت سارة طرابيك، أرملة الفنان الراحل سعيد طرابيك، على إحياء الذكري الخامسة لوفاته، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وذلك من خلال بوست رثته فيه حين كتبت: ” تمر الأيام وتمضي السنين ويبقي في القلب الغالي سعيد طرابيك، تمر اليوم الذكرى السنوية الخامسة للغائب الحاضر أغلى إنسان عندي في الدنيا كلها هتفضل في قلبي طول عمري”.

ثم استكملت بكتابة : “ياريت كل الناس اللي بتحبه تدعيله بالرحمه والمغفرة، ربنا يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته ويلهمنى الصبر والسلوان يارب”.

