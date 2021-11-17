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نميمة الفن: سما المصري مع شاب يخلع بنطلونه لها في الشارع .. لن تصدق ماحدث بينهم ..اتفرج

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فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 17 نوفمبر 2021 12:09 صباحاً - نزلت الفنانة سما المصرى الى الشارع لاستطلاع رأي الشباب ان كانوا على استعداد للاستجابة لدعوة الجيش للمشاركة في الحرب في ليبيا.

ونشرت ، عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو ظهرت فيه في الشارع بلباس عسكري وهي تحاور احد الشباب.

غير ان الحديث بين سما والشاب دار حول بنطاله حيث مازحها بأنه سيخلعه وعلقت سما المصري على الفيديو قائلة: “واحاول اقنع الشاب الجميل دا أنه مايقلعش البنطلون وهو مصر يقلع البنطلون مش عارفه ليه…يكونش عشان النهارده الخميس؟”.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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