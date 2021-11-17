نميمة الفن: وفاة عروس مصرية بعد ساعات قليلة من زفافها والسبب سيصدمك ..اتفرج

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 17 نوفمبر 2021 12:09 مساءً - تبدلت الأضواء وأصوات الفرح والأغاني إلى سرادق عزاء بعد أن توفيت عروس داخل منزل زوجها بعد مرور ساعات قليلة من حفل زفافها على إثر إصابتها بأزمة قلبية في المنيا، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية داخل محافظة المنيا، إخطارًا بوفاة فتاة داخل منزلها بقرية ريدة التابعة لمركز المنيا، وبانتقال أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة، تبين وفاة نادية. ط 20 عامًا، إثر إصابتها بأزمة قلبية مفاجئة، داهمتها بعد ساعات من انتهاء مراسم الزفاف.

لفظت أنفاسها الأخيرة

وشهدت القرية، حفلًا كبيرا لزفاف “نادية” على أحد شباب القرية، وأنه عقب مرور سويعات من انتهاء مراسم حفل الزفاف، وانتقال العروس إلى منزل زوجها، لفظت أنفاسها الأخيرة، متأثرة بإصابتها بأزمة قلبية.

وأوضح والد العروس، في تحقيقات أجهزة الأمن، أن ابنته كانت لا تعاني من أية أمراض، وأنها كانت سعيدة بزفافها، وأن الحفل حضره المئات من أهالي القرية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.