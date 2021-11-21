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نميمة الفن: صافيناز تلعب بالخيار ومتابع :يارتنى كنت خيارة ..اتفرج

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فنون - كتب امير التهامي في الأحد 21 نوفمبر 2021 08:13 صباحاً - شاركت الفنانة الإستعراضية صافيناز، جمهورها بفيديو جديد عبر موقع التواصل الإجتماعي “انستجرام”، والذى أثارت جدل معجبيها.

وظهرت صافيناز، في الفيديو وهي ترتدى ملابس النوم ، وقامت بعمل سلطة فور استيقاظها من النوم ،حيث قالت إنها مستيقظة في وقت مبكر .

شاركت الفنانة الإستعراضية صافيناز، جمهورها بفيديو جديد عبر موقع التواصل الإجتماعي “انستجرام”، والذى أثارت جدل معجبيها.

وظهرت صافيناز، في الفيديو وهي ترتدى ملابس النوم ، وقامت بعمل سلطة فور استيقاظها من النوم ،حيث قالت إنها مستيقظة في وقت مبكر .

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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