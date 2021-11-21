نميمة الفن: أسباب وفاة الفنانة القديرة سهير البابلي والكشف عن ما تركته

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 21 نوفمبر 2021 07:11 مساءً - رحلت الفنانة سهير البابلي، عن عالمنا مساء اليوم الأحد، بعد صراع مع المرض، بحسب تصريحات من منير مكرم لـ مصراوي.

وكانت سهير البابلي، قد تعرضت مؤخرا لانخفاض شديد في السكر بالدم، مما سبب نزول مياه على الرئة وحدوث جلطة أدت لتوقف في عضلة القلب، ما أدى لدخولها العناية المركزة بأحد المستشفيات.

الكشف عن ما تركته من اعمال فنية

سهير البابلي من مواليد 14 فبراير 1935، في مركز فارسكور بمحافظة دمياط، ظهرت عليها الموهبة في سن مبكرة، التحقت بمعهد الفنون المسرحية ومعهد الموسيقى في نفس الوقت، وعملت في المسرح وقدّمت العديد من الأعمال، أبرزها: “مدرسة المشاغبين”، و”شمشون وجليلة”، و”سليمان الحلبي”، و”نرجس”، و”ريا وسكينة”، و”على الرصيف”، و”نص أنا ونص أنت”، و”الدخول بالملابس الرسمية”، و”عطية الإرهابية”، وفي التليفزيون قدّمت أعمالا منها “عش المجانين”، و”بكيزة وزغلول”، وفي السينما قدّمت أيضًا العديد من الأفلام، منها فيلم “ليلة القبض على بكيزة وزغلول، الأونطجية، انتخبوا الدكتور سليمان عبدالباسط”، وغيرها.