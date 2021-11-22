نميمة الفن: سما المصري بملابس فاضحة توزع بوكسرات في الشارع ومتابع :لبسهولي بنفسك ..اتفرج

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 22 نوفمبر 2021 06:09 مساءً - احتفلت الفنانة سما المصري بعيد القيامة المجيد ويوم شم النسيم على طريقتها الخاصة حيث قامت بتوزيع هدايا في الشارع ولكن بطريقة مختلفة.

فقد نشرت سما المصري فيديو ظهرت فيه بملابس فاضحة وهي توزع “شرابات وبوكسرات” في الشارع وذلك بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وعلقت سما المصري على الفيديو قائلة: “اوبااااا….شفتوني وانا باوزع بوكسرات في الشارع النهارده بمناسبة عيد القيامة المجيد؟”.

وتابعت سما المصري: ” الغريبه باه رد فعل الناس في الشارع علي الموضوع دا مسخره السنين …واحد بيقولي ممكن اقيسه؟ والشباب مسخره..هموووت…”.