نميمة الفن: فيديو ختان سما المصري بث مباشر ..اتفرج

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 10:01 صباحاً - نشرت الفنانة الاستعراضية سما المصرى ، فيديو جديد على إنستجرام تحدثت فيه عن ختان البنات والمشاكل التي يسببها .

وقالت سما المصرى تعليقا على الفيديو : الدولة بتحارب الختان ، بس ده مش كفاية لازم يغلظوا العقوبة ، لان فى بنات ماتت ومحدش فى الدنيا بيعمل كده غيرنا ، وشرحت سما فى الفيديو اكثر من حالة ختان وكيف اثرت على صاحبتها جنسيا .

يذكر أن المصري كانت قد نشرت أيضا صورة لها بقميص نوم باللون الأسود شفاف ، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”.

