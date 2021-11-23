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نميمة الفن: فيديو ختان سما المصري بث مباشر ..اتفرج

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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 10:01 صباحاً - نشرت الفنانة الاستعراضية سما المصرى ، فيديو جديد على إنستجرام تحدثت فيه عن ختان البنات والمشاكل التي يسببها .

وقالت سما المصرى تعليقا على الفيديو : الدولة بتحارب الختان ، بس ده مش كفاية لازم يغلظوا العقوبة ، لان فى بنات ماتت ومحدش فى الدنيا بيعمل كده غيرنا ، وشرحت سما فى الفيديو اكثر من حالة ختان وكيف اثرت على صاحبتها جنسيا .

يذكر أن المصري كانت قد نشرت أيضا صورة لها بقميص نوم باللون الأسود شفاف ، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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