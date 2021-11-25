نميمة الفن: لم تفعلها من قبل .. اتفرج صافيناز بوصلة رقص فاضحة جدا

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 25 نوفمبر 2021 07:11 مساءً - شاركت الراقصة صافيناز، جمهورها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، فيديو لوصلة رقص لها جريئة كعادتها.

علقت صافيناز، على الفيديو قائلة: “أحببتم الرقصة أم لا”.

صافيناز أو صوفينار جوريان هي راقصة شرقية وممثلة أرمينية روسية ولدت في 20 ديسمبر 1983 في الاتحاد السوفيتي.

وتعتبر صافيناز واحدة من الراقصات اللاتى ظهرن خلال السنوات الأخيرة بعد دخولها الساحة عبر فيلم القشاش، لتنطلق بعده إلى عالم الشهرة خلال سلسلة من الأفلام وكليبات الأغانى، حيث شاركت بالتمثيل في فيلم “أنت حبيبى وبس” مع محمد ثروت، وكذلك فيلم “أمان يا صاحبى” مع سعد الصغير ومحمود الليثى.