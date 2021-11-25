نميمة الفن: سما المصري .. الفيديو الذي تسبب في حبسها ومتابع : لظهور الأندر ..اتفرج

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 25 نوفمبر 2021 07:11 مساءً - نفذت الراقصة المصرية سما المصري حكم واجب بالحبس.

وقضت الدائرة الأولى بمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية، بمعاقبة الراقصة المصرية سما المصري بالحبس 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه بتهمة التحريض على الفسق والفجور، وهدم أخلاق وقيم الأسرة المصرية.

وكانت قوات الأمن المصرية قد شنت مؤخرا حملة للمحافظة على قيم وثوابت الأسرة المصرية.

كان النائب العام المصري قد أمر بحبس سامية أحمد عطية عبد الرحمن وشهرتها سما المصري لاتهامها بنشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي.

كما اتهمت بإتيانها علانية أفعالا فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة.

واتهمت النيابة العامة الراقصة، بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المخلة.

