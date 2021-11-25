أهم الاخبار

نميمة الفن: هند القحطاني بفيديو رقص فاضح ومتابع :مسحتي سما المصري وانجي خوري ..اتفرج

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 25 نوفمبر 2021 08:13 مساءً - شاركت الفاشنيستا ومشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية هند القحطاني جمهورها بوصلة رقص على حسبها بتطبيق “سناب شات”.

هند القحطاني ترقص على غناء ماجد المهندس
وقدمت هند القحطاني وصلة رقص أما جمهورها على أنغام أغنية “الله يعز الدار” للفنان القدير ماجد المهندس، وظهرت بتباهي وفخر لجنسيتها السعودية.

هند القحطاني سعيدة بصورتها بفستان زفاف
كما شاركت هند القحطاني مع جمهورها أثناء تلقيها لهدية وهي عبارة عن رسم بورترية خاص بها، ولكن ظهرت في اللوحة وهي ترتدي فستان زفاف يشبه فستان زفاف الأميرات.

وعبرت هند القحطاني عن سعادتها البالغة باللوحة المرسومة لها، وأكدت أنها من أكثر اللوحات التي تشبهها بالفعل وشبه ملامحها وجسمها.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا