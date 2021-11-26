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نميمة الفن: سما المصري في الجاكوزي دون ملابس داخلية بقميص شفاف يظهر ما تحته ومتابع :عيب كده ..اتفرج

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فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 26 نوفمبر 2021 06:09 مساءً - إعتادت الراقصة ​​ نشر مقاطع مصورة لها تعتمد الإثارة أحياناً بالتركيز على مؤخرتها وتارة بإستعراض منحنيات جسمها.

وقد نشرت المصري أمس مقطع فيديو ظهرت فيه وهي ترتدي ملابس البحر وفوقها Paraillot أزرق شفاف كشف ما تحته، فكشف عن صدرها وفخذيها بشكل واضح وبارز.

سما المصري كانت موجودة في جاكوزي وتحدثت خلال المقطع الذي نال أكثر من 50 ألف مشاهدة على يوتيوب بعد 24 ساعة من طرحه، عن نصائح للسيدات للحصول على نظافة البشرة وتنعيمها، وأرفقت الفيديو بتعليق في صفحتها جاء فيه: “هوبا هوبا هووووب.. الفيديو الجديد بتاع كيفية تنعيم الجسم وجلسات الجاكوزي للحريم”.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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