نميمة الفن: بعد التسريب الفاضح ..طلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب ومتابع :آخرة الخيانة ..اتفرج

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 28 نوفمبر 2021 12:09 صباحاً - أثارت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، جدلًا جديدًا حول علاقة النجمة شيرين عبد الوهاب، وزوجها الفنان حسام حبيب، فلم تكتف “نضال” بتسريب تسجيل صوتى لوالد حسام حبيب، يكشف تدبيره مكيدة لزوجة نجله، قبل عدة أشهر، وهو التسريب الذى تسبب فى أزمة كبيرة للثنائى.

طلاق شيرين عبد الوهاب و حسام حبيب

وقالت نضال الأحمدية، فى تغريدة جديدة عبر حسابها الشخصى على موقع “تويتر”، إن شيرين طلقت حسام حبيب، اليوم، لافتة إلى أن الأخبار التى أشارت إلى انفصالهما فى السابق كانت شائعات، لكن معلومة اليوم حقيقية، وأضافت “شيرين طلقت حسام حبيب.. كل المعلومات عن طلاقات سابقة كانت كاذبة الطلاق وقع اليوم”.

شيرين عبد الوهاب

وفى المقابل، لم يصدر أى تعليق أو بيان من قبل شيرين عبد الوهاب أو حسام حبيب، على مزاعم نضال الأحمدية، سواء بالتأكيد أو النفى.

وتفتح هذه التغريدة من قبل “نضال الأحمدية”، فصلًا جديدًا من الأزمة بينها وبين شيرين عبد الوهاب، وحسام حبيب، حيث كانت نضال الأحمدية، قد سربت تسجيلا صوتيا لوالد حسام حبيب، فى شهر يونيو الماضى، أثار أزمة كبيرة آنذاك، ثم خرجت شيرين لترد بقوة فى تسجيل صوتى على التسريبات.

أزمة نضال الأحمدية مع شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

وفى رد شيرين على نضال الأحمدية -فى ذلك الوقت- قالت فى الجزء الأول من التسجيل الذى نشرته عبر حسابها على تويتر، قائلة: “عاوزة أطمن كل الناس على صحتى أنا كويسة وحسام زوجى إنسان من أنضف رجالة الدنيا ومتربى وبيحبنى أكتر من نفسى وميستهلش منكم كم القساوة دى عشان أنتوا متعرفهوش، هو بنالى شخصيتى ورجعلى ثقتى بنفسى لما كنت مدمرة وحسام بيحبنى أنا وبناتى ومن ساعت متجوزنى معملش أى حاجة، الست حماتى اللى ربت راجل ست عظيمة وأدعو ليا أنا وحسام بالذرية الصالحة وحسام نقى ونظيف”.

وتابعت فى الجزء الثانى من التسجيل: “الفيزا بتاعتى مش معاه وكل الكلام مش مظبوط لأنى كلى كده بتاعته زوجى راجل من عيلة وعيلة محترمة أوى ومقبلش أن حد يكلم عليه كده ولا هو ولا والدته، وحسام راجل مفيش زيه بقالنا 4 سنوات متجوزين ولو كان عاوز يستفيد منى كان عامل أغنية سينجل وكل الناس بتختلف وبتتخانق عادى وحسام بيحبنى وحاسة معاه بالأمان كفاية أنه طلع من حياتى كل الناس اللى بتستغلنى وطلع كل الثعابين والحاجات الفاسدة”.

كما رد الفنان حسام حبيب – حينها – على التسجيل الصوتى متوعدا من فعل ذلك بأنه سيدفع الثمن بالقانون، قائلا فى الفيديو: “أنا مش عارف أقول إيه المفروض إنها صحفية”، ثم بدأ تسجيل بصوت الصحفية اللبنانية نضال الأحمدية وهى أول من نشر مكالمة والد حسام حبيب قالت فيه “إحنا اخترقنا هذا الرجل بطريقتنا وبقالنا 6 أشهر بنراقب تليفونه، لأن عندنا معلومات وعندنا مستندات بما يحدث واللى أرسلتها مش مذيعة دا سر، ودا عمل استقصائى”.

وقال حسام حبيب فى أول فيديو نشره للرد – آنذاك – على ما حدث إن أقرب الناس له متورط فى محاولة تشويه العلاقة مع شيرين والناس دى كان لها مصالح إن شيرين تبقى منتهكة لمصالحهم الشخصية، مضيفا: أن الفنانة لها شركة تدير عملها ولا علاقة له بعملها.

ولم تتوقف الأزمة عند ذلك فقط، بل خرج والد الفنان حسام حبيب – حينها – وتحدث عن الأزمة التى كان السبب فيها عبر حسابه على إنستجرام، كما وصف نفسه بأنه “عجوز خرف بحكم السن”، معربا عن اعتذاره له ولزوجة ابنه المطربة شيرين عبد الوهاب وطالبها بأن تعيد حسام ابنه لجمهوره والغناء من جديد.

ثم تقبل الفنان حسام حبيب، اعتذار والده له بعد أن كتب والده حسين حبيب، رسالة على حساب جديد على “إنستجرام” ولم تمر ساعات إلا ونشر حسام حبيب ردا على حسابه الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، متقبلا فيه اعتذار والده وعلق قائلا: “وأنا ماقبلش أبدا أنك تقول على نفسك عجوز خرف بحكم السن لأنى زى ما بغير على بيتى ومراتى برده غصب عنى بغير على أبويا”.

وأضاف حسام حبيب: “مهما أذتنى ومهما عملت لأنك عارف أنى عمر ماهمنى رأى حد فيا يهمنى بس رضا ربنا عنى وأنا هاعمل زى ربنا سبحانه وتعالى أمرنى (وَأخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِى صَغِيرًا).

وحينها، علقت نضال الأحمدية، على تصريحات حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب بعد التسريب الصوتى بأن “حسام” لم يستطع نفيه، وبعد سلسلة فيديوهات خرج حسام حبيب ووجه رسالة جديدة إلى “نضال الأحمدية” فى مقطع فيديو أسماه “الرد على الشر” قال فيه:

“أنا منفتش.. لأنى أرجل وأنضف بكتير من كده صوته أو مش صوته ميخصنيش أنا يخصنى بيتى ومراتى وعيلتى فقط وإذا كان هو يقربلى بالاسم فآه لكن بالفعل لأ أنا قررت إنى أواجه الحقيقة بشجاعة، وهقول للأعور أنت أعور فى وشه هعرفك يعنى إيه مصر ويعنى إيه تخوضى فى أعراض المصريين وقريب جدا بالقانون هجيبك وهعرفك يعنى إيه مصر”.

وبدأت الأزمة بين “حسام” و”نضال” بعدما اعترفت بمسئوليتها عن التسريب الصوتى لوالده وقالت: “اخترقنا هذا الرجل بطريقتنا وبقالنا 6 أشهر بنراقب تليفونه واللى أرسلتها له مش مذيعة.. ودا عمل استقصائى”.